Cartas de lectores: colgar un cuadro

Cada gestión que cierra da paso a una nueva en donde las oportunidades y las posibilidades se multiplican y están a la orden del día. Por supuesto, las cuestiones económicas, la transparencia y la institucionalidad son, a simple vista, temas mucho más importantes para fructificar en cada nueva gestión que colgar un cuadro. En 1909 el artista Aniceto Valdez hizo un óleo de cuerpo entero del ilustre Marco Avellaneda, el mártir de Metán, a quien hace poco la Fundación Federalismo y Libertad homenajeó con un documental. Ese cuadro presidió el recinto legislativo durante muchísimo tiempo, pero en la mudanza a su flamante sede, vaya uno a saber por qué, no llegó a destino. Por supuesto, la nueva Cámara tendrá acuciantes problemas de los cuales ocuparse como preocuparse por “colgar un cuadro”. Sin embargo, no puede subestimarse el gesto de colgar un cuadro en un país donde la orden de su presidente al jefe del ejército de descolgar otro ha quedado como un gesto histórico de una nueva época. Sin duda sería bueno que se colgase el cuadro del mártir, porque colgar un cuadro no es solo “colgar un cuadro”. Es, o puede ser, mejor dicho, mucho más: es recordar nuestro pasado, es honrar a nuestros próceres, es respetar el camino hecho por otros, es defender una tradición, es tener memoria y tantas otras cosas más. E incluso puede ser mucho más, pues algún supersticioso pensará, quizás, que es tener los ojos del mártir sobre todos los representantes tucumanos observando su conducta y siendo mudo testigo de los acontecimientos históricos que nos deparará el futuro.