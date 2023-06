EN VIVO: En Córdoba, Llaryora amplía la brecha sobre Juez en un escrutinio reñido

20:57 hs

Formosa: a minutos de conocerse los primeros datos, el oficialismo habla de "goleada"

En 2019, la fórmula Gildo Insfrán - Eber Solís obtuvo el 70,6 por ciento de los votos. Cuatro años antes, el 73,2 por ciento, y en 2011, otro 70 por ciento. En la gobernación local se preparan, de mínima, para repetir esos números este domingo.

"Este año no va a ser la excepción. La única esperanza que tenía la oposición era un favor de la Corte, lo que no pasó. Apostaron todo a lo que pudiera decidir la política de Buenos Aires, y casi no hicieron campaña. Hay clima de goleada", confió esta semana a Página/12 el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de Formosa, Jorge González.