EN VIVO: Conocé los resultados de las elecciones en Córdoba y en Formosa

19:12 hs

Córdoba: estiman baja participación

Marta Vidal, jueza electoral de Córdoba dijo: “Votó un porcentaje menor que el de otras elecciones, menor al 63%. Son porcentajes que baja con cada elección. La multa por no votar no se cobra, porque no está reglamentada en la Ley. Es algo que nos supera”.

En relación a los problemas de transmisión de datos, la jueza sostuvo: “La empresa de logística nos informó que efectivamente hubo problemas de conectividad en algunos colegios. Este tema nos supera a nosotros, como Justicia. Hay que buscar una manera de transmitir las actas”.

En tanto, se conoció que desde las 21 se conocerán los primeros resultados.