No se queden sin leer Fortuna

También es complicado contar algo nuevo de la novela en sí. De Fortuna se habló en todos lados. En redes sociales, en suplementos literarios y en cualquier medio en el que se hiciera referencia a la literatura. Así que lo mejor es contar desde la experiencia personal. Y desde ese sentido, debo reconocer que no sabía nada de Díaz hasta fines del año pasado. Tal vez sea porque no suelo ser el mejor lector de novedades. Lo concreto es que Sebastián Lidijover, jefe de prensa de Anagrama, me adelantó que uno de los mejores libros del año sería Fortuna. Me contó a grandes rasgos quién era el autor, que había publicado antes otra novela, A lo lejos (Impedimenta), que tuvo muy buenas críticas. Será, sin dudas, una de mis próximas lecturas. Además, en 2012 publicó un ensayo en inglés: Borges, entre la historia y la eternidad (Borges between History and Eternity).