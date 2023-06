Una radiografía de la situación del trabajo en el país

Caben destacarse una serie de indicadores que expresan el estado de vulnerabilidad global de los trabajadores en Argentina. En 2022, el 22,8% de los activos mayores de 18 años se encontraba en riesgo de desempleo por haber estado desocupado por lo menos una vez en el último año, el 49,8% del total de los ocupados carece de aportes al Sistema de Seguridad Social (no le realizan los aportes jubilatorios al 36,9% de los asalariados y el 69% de los trabajadores por cuenta propia no realiza el pago de sus aportes jubilatorios) y el 39% de los ocupados no contaban con cobertura de salud de obra social, mutual o prepaga.