Así está hoy Jimena Piccolo, la pequeña actriz de Chiquititas que cautivó a todos

"No sé qué tanto entrenamiento tengo hoy para volver a hacer algo así. No tengo representante, me manejo sola y por eso siento que no me llaman. Igual me gusta más el teatro, que es más tranqui y con menos exposición", había contado en diálogo con la revista Pronto, remarcando que no tiene intenciones de volver a formar parte de una novela tan popular como Chiquititas.