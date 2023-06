Polémica en Jujuy: "Es progresista y moderna" dijo Gerardo Morales sobre su reforma constitucional

"Hay quienes quieren la violencia"

Morales también ratificó el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución que prohíbe los cortes de rutas y calles y la ocupación de edificios públicos. "No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas -dijo-. Hay quienes quieren la violencia y creen que la comisión del delito de corte de ruta es una modalidad de protesta y no lo es", resaltó.