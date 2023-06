Lionel Scaloni: “Se jugó como si fueran Eliminatorias”

El entrenador destacó también la presentación de Garnacho y Buonanotte, aunque volvió a pedir cautela para no cargarlos de presión. “La idea era esa. Que jugasen, que sumaran minutos. Más allá del resultado, el juego y el funcionamiento, que no es lo que más me interesa ahora, queríamos que estos chicos jugasen, que disfrutaran y se fueran acoplando al equipo. No hay que apurarlos”, advirtió.