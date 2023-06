Según Cabral, “se necesita un cambio de sistema electoral y político”

El funcionario nacional reconoció que el sistema de acoples genera un verdadero problema a la hora de votar, dado que el ciudadano se encuentra con medio centenar de papeletas distintas en las aulas de las escuelas. “Uno entra al cuarto oscuro y uno ve la cantidad de boletas… A veces no hay cómo acomodarla en los bancos disponibles, entonces es un problema. Es un problema. Creo que todos los candidatos ya lo han reconocido. Habrá que ver cuál es el sistema electoral apropiado para nuestra provincia”, indicó. Cabral consideró que el oficialismo fue un justo vencedor en los comicios locales. “En toda la provincia ganamos por un amplio margen. Creo que si las cosas se van dando como están pensadas, de acuerdo a los escrutinios de nuestros fiscales, también a la Capital la vamos a recuperar. El margen con el que ha ganado la fórmula Jaldo-Acevedo no deja duda de que ha tenido el apoyo muy importante de la población de Tucumán”, expuso. El titular de la Unidad de Gestión de Asuntos Institucionales e Internacionales del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, además, cargó contra la oposición por las críticas y las denuncias que lanzaron en cuanto a los resultados del domingo. “Siempre que no pueden ganar buscan excusas, cuando no debería ser así. Deberían asumir los resultados y tener su propia autocrítica”, dijo.