Unión por la Patria: mismo contenido, mismo resultado

Su discurso del jueves pasado en Santa Cruz probablemente apuntó en ese mismo sentido: “a mí no me miren”, pareció decir. “Los que están en el Gobierno” deslizó. Un día antes, Máximo Kirchner solamente se hizo cargo de la elección del Presidente que hizo su madre cuatro años antes y adelantó –casi como si se lo hubieran dictado desde el Instituto Patria- lo que dijo Cristina un día después. En un mensaje del PJ bonaerense se preocupó por volver a instalar la idea de la “proscripción” de parte del “partido (poder) Judicial”, otro viejo truco que no cambia ni siquiera variando el envase: la victimización, en este caso endilgándosela a la denuncia que iba a hacer el dúo Fernández-Daniel Scioli si no les daban cabida apropiada en las PASO.