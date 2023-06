"Fleishman is in trouble", el drama marital de ocho capítulos indispensable para los solteros, casados y divorciados

Si la serie Fleishman is in trouble (FX, 2022) fuera una chica con la que estoy saliendo, diría que no me parece tremendamente linda, pero que quedé completamente enamorado de todo lo que dice y cómo lo dice. No es que estéticamente sea fea. Quizás la palabra sea “simple” para definir su apariencia. La primera impresión es que se trata otra serie más sobre parejas, separación y aplicaciones de citas en Nueva York (la eterna locación).