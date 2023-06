"No voy a discutir a esta altura de mi vida lo que dice Elisa Carrió", afirmó Patricia Bullrich

"Él nació rico"

Carrió había cuestionado a Macri días atrás por las últimas apariciones . "Ahora me parece que quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta. ¿Y saben por qué? Porque va a caer toda la clase media argentina. El que no vivió y no fue de clase media, no sabe lo que es la clase media. Y él nació rico", afirmó, entre otras referencias.