Rossana Chahla: "Me siento la intendenta de San Miguel de Tucumán"

La diputada se mostró como la ganadora y aseguró que sucederá al referente de la oposición, Germán Alfaro, a quien le reclamó por no reconocer la derrota en los comicios que se celebraron el domingo: "ponen en tela de juicio a los 200.000 votos de la provincia, no hay que generar la incertidumbre donde no corresponde".