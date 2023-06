Alejandro Garnacho habló por primera vez con un medio argentino: "La gente me quiere"

Luego, el futbolista no dudó en aclarar que se siente un argentino más y resaltó el valor de la “Scaloneta”. “Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí, yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará", sostuvo.