Elecciones en Tucumán: un día de contrastes, entre demoras y malestar

La misma esperanza guarda Oscar Domingo Galindo. Tiene 71 años y le faltan las dos piernas. Aunque no tenía la obligación de votar, no quiso faltar. Por eso, apenas sale del cuarto oscuro, recibe un caluroso aplauso. “En 2017 perdí una pierna por una mala praxis y en 2019 la otra, por una infección. Me cuesta mucho movilizarme; así y todo no dudé en venir a votar porque tengo la ilusión de que todo mejore. Las elecciones son una oportunidad para dejar la queja de lado y apostar a un cambio”, opina.