La anécdota del tremendo regalo que le hizo Ricardo Mollo a “Chizzo” de La Renga

El increíble show de Divididos junto a La Renga

La idea inicial, cuando se plantearon tener algún invitado en Vélez, surgió de Ciavarella que hace rato tenía en mente a un coprotagonista definido para tocar con ellos. “La noche anterior (al show) me había quedado manija con eso y no sabía cómo decírselo a Mollo y digo ‘bueno, lo digo ahora porque no hay más tiempo’” y propuso a Chizzo como invitado. “Inmediatamente les pareció una idea buenísima”, sostuvo.