Viviana Canosa avivió la guerra entre Jorge y Morena Rial: ¿qué dijo?

En un móvil para “Socios del espectáculo”, el entrevistador le consultó sobre la situación actual de su ex jefe. “Durísimo. Me parece muy duro pero me parece muy triste todo”, respondió Canosa. Además, recordó su pasado junto al gran conductor del periodismo de espectáculo y agregó: “Yo laburé nada más que un año y pico en ‘Intrusos’, y sí recuerdo que esa era la época en que Jorge había adoptado a Morena y también a Rocío”.