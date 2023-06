EN VIVO: aseguran que Messi está a un paso de Inter de Miami

10:43 hs

Messi no la pasa bien, según su padre

Mientras se trata de definir el futuro de Lionel Messi, su padre y representante, Jorge Messi, comentó que el capitán de la Selección argentina no se encuentra de buen ánimo con toda esta situación: "Molesta que se hable mal de Leo. Sufre y no es que no quiera venir, pero anímicamente está mal, no sabe qué hacer, está aburrido de la situación, siente un poco de prisión después de dos años difíciles en París, especialmente los primeros cuatro meses en los que tuvo que vivir en un hotel y de eso le costó recuperarse".