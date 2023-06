Cartas de lectores: acerca de la inflación

Quiero invitarlos a una discusión ideológica; no sólo porque me apasiona reflexionar sobre política, sino porque podría tener una utilidad práctica, según explicaré más adelante. Puede parecer pretencioso que los que estamos en el llano nos propongamos orientar a quienes nos dirigen, pero lo cierto es que el oficialismo parece estar en Babia (en cuanto a ideas, no en cuanto a patrimonio), y la oposición tampoco aporta ideas; se limita a criticar, como si sólo le interesara hacer caer al gobierno. Y aquí hay mucho en juego, porque ya asusta la progresión de la decadencia. Ni siquiera se trata de una caída con pendiente constante, sino acelerada; una suerte de curva parabólica. De seguir así, llegaremos a la elección del 2023 con una cifra de pobreza angustiante. Ya estoy un poco cansado de escuchar que la inflación es multicausal. Alguna vez habrá que empezar a investigar cuáles son esas causas, porque limitarse a decir que la inflación es multicausal parece un chamuyo como para ir tirando. Intentaron hacer controles de precios en los comercios minoristas, como si el almacenero del barrio fuese un formador de precios. Los minoristas no tienen margen para especular; intentan subir lo menos posible los precios para no perder clientes. Pero, claro, algo deben subir cuando aumenta la luz, el combustible (y por consiguiente los proveedores cobran más por sus servicios) y cuando les agregan algún impuesto nuevo, como el impuesto al envase. También se dijo que la inflación se debe al aumento del precio del dólar, y se echó la culpa de eso a los turistas que compran dólares para viajar. Pero la fuga de divisas debido al turismo es despreciable comparada con la cantidad de dólares adquiridos por argentinos que desean resguardarse de la inflación: no cualquiera puede invertir en bienes inmuebles: para eso hace falta mucho dinero y tenerlo blanqueado.