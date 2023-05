Alejandro Vaccaro: “Borges es un lector insuperable”

-Eso está en debate. Ahora hay cinco sobrinos que son los herederos naturales, no forzosos, y ellos son los que tienen que decir qué van a hacer no con los bienes materiales que eso a nadie le importa -solamente a ellos-, pero sí cómo se va a editar la obra de Borges. La obra de Borges está muy mal editada, no por responsabilidad de Random House, que es el editor porque el editor hace lo que el escritor y los herederos le dicen. Pero yo creo que está muy mal editada y hay que hacer revisar todo eso, hay que barajar y dar de nuevo.