El Presidente recordó a Néstor y pidió trabajar por la unidad

Fernández también consideró que la fecha resulta “especial” por ser su último 25 de Mayo como Presidente. “Es el último de este mandato, con lo cual lo celebro de un modo especial. Los 25 de Mayo nos convocan a repensarnos como sociedad. Es un día especial porque hace 20 años entramos con Néstor a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo. Me acuerdo de cada detalle y me emociona ese recuerdo”, indicó.