Entidades agrarias salieron al cruce de Cristina Kirchner, por decir que el país es “agrodependiente”

Además, mencionó una conversación reciente con un dirigente de los movimientos sociales, quien recordaba algunos detalles de la sequía de 2008-2009. Comentó: "Recordaba que en aquel entonces colgaban las vacas muertas en los alambrados y decían: 'Esto es culpa de Cristina'. Por supuesto, la crisis y el enfrentamiento habían..." Sin terminar la frase, indicó que no lo recordaba con enojo ni rencor, simplemente que las consecuencias de aquel conflicto no podían desaparecer y aún no lo han hecho.