Tedeum: la política le dio la espalda al pedido de la Iglesia

La jornada patriótica no pasó inadvertida para la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC). Luego de participar de un acto en la Escuela Nº 7 “Presidente Roca”, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó la importancia de recordar a los próceres que tuvieron “la visión de construir un país nuevo”. “Las caras de estos chicos muestran el futuro de nuestro país, por eso la importancia que le damos a la educación. Es un momento muy sensible de la Argentina, en el que tenemos que estar más unidos que nunca. No perdamos las esperanzas. Hoy el mismo sueño vuelve a renacer, todos juntos vamos a sacar el país adelante”, manifestó el candidato presidencial.