Constructores tucumanos: “Tenemos el desafío de mantener las fuentes de trabajo”

El objetivo no parece sencillo; en particular por la situación económica del país que, por supuesto, impacta fuerte en el sector. Pero Garber se muestra optimista. “La complejidad del momento actual dificulta el transcurso cotidiano de la vida empresarial. Sin embargo, no es el primero de los embates que nos toca enfrentar a los constructores de este país, de esta provincia. Deberemos sortear una vez más la situación; con tenacidad, con imaginación, con unidad. Confío en que la fuerza de nuestra experiencia nos hará salir adelante”, afirmó. Y listó algunas de las vicisitudes que enfrentan: “el envío de fondos nacionales perdió fluidez; y la altísima inflación causa problemas con el pago de las redeterminaciones, que no reflejan lo que debiera ser -mantener el valor de reposición-. De a poco, la inflación se fue comiendo primero nuestros beneficios; luego, los gastos generales, y después los gastos duros de obra”.