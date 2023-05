Docentes universitarios logran recomponer el salario de mayo para no perder frente a la inflación

Asimismo, desde la federación de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) informaron que se encuentran en “estado de alerta” y no descartaron intensificar protestas, aunque reconocieron que no será necesario llevar adelante medidas de fuerza mientras esté operativa esta Comisión de Seguimiento y Evolución del Salario. “Mientras que el Gobierno no haga oídos sordos a nuestros reclamos y que se sigan actualizando nuestros salarios para que los docentes no perdamos poder adquisitivo, vamos a continuar con nuestras labores, porque somos los primeros que llevamos en alto las banderas de la educación y defendemos la universidad pública”, remató Heyaca.