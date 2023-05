Rugby: ¿Qué más se les puede pedir?

Las marcas están hechas para romperse. Sin embargo, aunque en el futuro aparezca otra generación capaz de igualar o superar las que ha logrado este equipo dirigido por Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano, nada podrá quitarle el valor histórico a semejante campañón. La medalla de oro en el Seven de Londres no sólo los consagra como los mejores de la última etapa del Circuito Mundial 2022/23; es también el broche de oro que se merecían estos Pumas, capaces de jugarle de igual a igual a las mayores potencias mundiales de la modalidad reducida, y hasta de vencer dos veces en el mismo torneo a especialistas en la materia, como son los fijianos. Como si la goleada en la fase de grupos (40-12) no hubiera sido suficiente, el seleccionado argentino volvió a tumbar a los isleños en la final por el oro con un contundente 35-14. Como para que no quedaran dudas de a quién pertenecía el primer puesto.