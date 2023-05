Los Pumas 7s no pudieron con los All Blacks en la final del Seven de Toulouse

Los Pumas 7s sufrieron una derrota ante los All Blacks por 24-19 en la final del Seven de Toulouse, lo que les impidió lograr su sexto título en esta modalidad. A pesar de ello, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora se consagrará subcampeón en el Circuito de Seven, a falta de la última etapa en Londres que se llevará a cabo la próxima semana. Aunque no pudieron conseguir la victoria en la final, lo más destacado de la actuación del equipo argentino en esta ciudad francesa, reconocida por su pasión por el rugby, es que aseguraron su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, con el objetivo de defender el podio obtenido en Tokio 2020.