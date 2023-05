Cartas de lectores: riesgo de quemas en la zafra

He leído el editorial “Advertencia sobre el riesgo de las quemas en la zafra” (15/05). Aprovecho este espacio para opinar. Es evidente que la Estación Experimental Agrícola no tiene en cuenta que esta práctica impacta sobre la salud de las personas, el suelo, el aire, el agua, la vegetación, la fauna silvestre, estructuras edilicias y monumentos públicos. Los productos resultantes de la combustión de la caña están compuestos por: humos, monóxido de carbono, hidrocarburos en fase gaseosa, óxidos de azufre y de nitrógeno, trazas de metales como níquel, cromo, berilio, etc., provenientes de los agroquímicos que se usaron en el cultivo del vegetal. Los vientos predominantes en Tucumán, se desplazan desde el SE al NO, o sea desde las áreas cultivadas (donde se producen las quemas), hacia los centros poblados. Los humos y gases afectan fundamentalmente el sistema respiratorio y los órganos de la visión de las personas expuestas. Con relación al suelo, tenemos: 1) Pérdida de nutrientes por evaporación y calcinación de la materia orgánica (humus). 2) Muerte de la flora y fauna microbiana. 3) Destrucción de las lombrices de tierra. 4) Facilita la erosión hídrica. Sobre la vegetación y la fauna, ocurren: a) Pérdida temporal de la cobertura vegetal y especies de flora silvestre. b) Muerte de aves y pichones. c) Pérdida de nidales y huevos. 4) Muerte de reptiles y mamíferos pequeños. Hay también contaminación de los cursos de agua, por la caída de cenizas y material sedimentable. Debemos agregar que afecta al tránsito vehicular y aéreo, cuando la quema sucede cerca de rutas y aeropuertos y a las líneas de transporte de energía eléctrica con todas las consecuencias que conlleva. En las banquinas, puede haber instalados gasoductos de distribución de gas natural, con sus válvulas de bloqueo, rectificadores, etc. cuya integridad sería afectada, si son expuestos al fuego. Hay legislación específica sobre el tema (Leyes 6.253, 7.459 y decreto 795), pero esta práctica nociva continua. Parece ser que a los tres poderes del Estado tucumano este tema no les interesa. De la DP, mejor ni hablar, ausente sin aviso. ¿Por qué será?