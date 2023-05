Denise León: “La memoria es como un río sucio que va arrastrando cosas”

- Bueno, la poesía me ha dado entusiasmo y emoción. Ya sabemos que la felicidad dura bastante poco y es esquiva, en cambio, como decía la pintora Giorgia O’ Keefe, el entusiasmo dura más. Hay que entusiasmarse con algo. La poesía, y no sólo la poesía sino todos los libros que he leído (los permitidos y los prohibidos), las telenovelas, las películas clase menos que Z, los documentales sobre la vida salvaje que mi hermano me obligaba a mirar, en fin, todos esos materiales me han acompañado, me han hecho algún gesto, me han conmovido.