La Argentina está barata y los vecinos salen de tours de compras

La oleada de compradores de países limítrofes cruzando la frontera llegó en el último período a lugares como Mendoza, que se encuentra a varias horas de viaje de las ciudades chilenas más cercanas. Los “tours de compra” no apuntan a bienes del llamado “consumo durable”, sino a productos de consumo masivo, un fenómeno que bien puede tratarse de la formación de una especie de “Provincia 25” por la magnitud de operaciones involucradas, sostiene un informe elaborado por el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). ¿Cuáles son los artículos de mayor demanda? Los productos más demandados son alimentos no perecederos, productos de limpieza y de higiene personal, entre otros. No son compras por única vez, sino cada vez más frecuentes. Se trata de “turismo de ahorro” ya que, en muchos casos, los visitantes -con dólares que se cambian en el mercado paralelo- consiguen esos artículos a un tercio del precio que deberían pagar en sus países de origen, explica el economista Jorge Day, autor del informe.