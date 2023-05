Daniela y Coty, las ex Gran Hermano, volvieron a cruzarse feo: "No me hace falta colgarme de nadie"

Sin embargo, el descargo no terminó allí. Reconociendo a su público, Daniela continuó: “Hoy en día agradezco todo lo que me está pasando y las oportunidades que tengo, no me esperaba tantas. Gracias a Dios no me hace falta colgarme de nadie”. Para cerrar, lanzó un irónico comentario en relación a la estatura de Coty: “Y en caso de hacerlo, sería con alguien qu tenga más altura! (mediática por supuesto)”.