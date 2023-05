Jorge Lanata dijo que la televisión argentina “se berretizó”

Asimismo, aseguró que también se trata de una derivación de la falta de cultura del trabajo que, según remarcó, afecta al país en general. “La gente no labura, en nuestro medio también pasa. Yo creo que, por un lado, el tema económico tiene mucho que ver. No puede ser que todos tengamos cuatro, cinco laburos. Es un delirio que uno esté en dos canales. Yo creo que, en general, no está habiendo una cultura del trabajo tomada en serio. Ya hay tres generaciones que no trabajaron”, manifestó.