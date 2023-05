Preocupación de constructoras por el pago de obras: "La inflación nos come el capital de trabajo"

“Sistema perverso”

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, señaló que "hay una falta de fluidez en el envío de fondos" por parte del Gobierno nacional. "Es una situación general, no sólo lo está padeciendo Tucumán. La provincia no se diferencia de lo que está sobrellevando el resto del país, respecto de la falta de pago de certificados base y la redeterminación de precios. Los índices de inflación nos golpean; nos comieron los beneficios y ahora comen el capital de trabajo. La inflación no es previsible para el sistema de redeterminación de la mayoría de las obras públicas", expresó.