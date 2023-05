Mascherano habló del fanatismo de su hijo de seis años por Messi: "Me preguntaba si era real"

En la fecha 34 de La Liga 2016/17, el Jefecito tomó el balón y marcó su primer tanto con la camiseta blaugrana ante el Osasuna en el Camp Nou: “Me volvían loco con que no me podía ir del Barcelona sin meter un gol. Piqué y toda la banda loca esa me volvió loco para patear. Yo no iba a patear, no quería patear, Leo me lo ofreció un montón de veces y no quería. Los hinchas empezaron a presionar, me jodían bastante dentro del plantel y se terminó dando”.