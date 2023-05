Silvina Luna habló sobre su dramático estado de salud: "Estoy en un momento crítico"

Por otro lado, la ex Gran Hermano aprovechó sus minutos en la televisión para hablarle a las mujeres que quieren realizarse cirugías estéticas. "A las chicas, que admiren su belleza única, ¿por qué desear tener otro rostro u otra figura? A mí me sucedió que no me sentía suficiente y siempre necesitaba más... Durante mucho tiempo callé porque me daba vergüenza hablar de esto. Hoy me pone nerviosa, pero es bueno sacarlo a la luz", reflexionó.