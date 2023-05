José Luis Coronel: “El alfarismo lleva 10 años de fracaso con la Tarjeta Ciudadana”

“Los puntos de recarga son cada vez menos; hay faltantes de plástico, hay negocios que cobran un adicional por carga y la Municipalidad no hace nada. Los turistas que llegan a la ciudad no consiguen pases provisorios y un montón de pormenores más que demuestran que a la Municipalidad no le interesa garantizar que el sistema funcione bien, porque no tienen política de transporte", añadió el edil que preside la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante.