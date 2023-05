Cristina se refirió a la suspensión de la votación en Tucumán

En un extenso texto que publicó en su portal oficial, la ex mandataria insistió con que su decisión no fue apresurada, sino que fue razonada y pensada. “He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón”, dijo en alusión a lo sucedido en Tucumán y en San Juan.