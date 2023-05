Apertura de zafra del ingenio Leales: Osvaldo Jaldo admitió las dificultades por la sequía

"No hay dudas que tuvimos algunas dificultades al comienzo del 2023 por la seca -admitió-. No hubo un crecimiento normal de la caña de azúcar por eso hoy la expectativa está en el rendimiento, como así también algunas cuestiones vinculadas a variables macroeconómicas como la inflación y el ingreso al país de repuestos de maquinarias e insumos importados. Pero también tenemos otras condiciones que son muy buenas. Los ingenios pudieron diversificar porque ya no sólo son azúcar, también son alcohol, energía y tienen posibilidades de exportación. Tienen la posibilidad de regular el destino de la caña de azúcar lo que permite dar un precio razonable a la bolsa de azúcar”, agregó.