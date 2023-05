Horóscopo del 14 al 19 de mayo: el pronóstico de la semana según tu signo

Esta semana, lo que pidan se les va a dar. Una alineación de Marte con el signo les dará fuerza, poder y determinación. No se metan en problemas ajenos. Sean más humildes, no presuman tanto. Aléjense de amistades tóxicas; busquen soluciones y no venganza. Son los más mentales y fuertes del zodiaco: logran todo lo que se proponen. Cambio de país o trabajo y mejoras en la economía. Sean generosos con ustedes y sus familias.