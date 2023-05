Hay acoples que evalúan llevar dos fiscales por mesa, pero la Junta Electoral no lo autoriza

Fuentes vinculadas a grandes acoples que participan en la Capital expresaron que esta intención o versión de dos fiscales por cada mesa surgió debido a la confluencia de distintas estructuras. Sostuvieron que está más relacionado a ciertos celos territoriales y el no querer dejar a ninguno de sus referentes afuera. Aclararon, no obstante, que estas discusiones se dan entre “los de abajo”. “No es una discusión de los de arriba, pero están tratando de resolverlo. No es nada grave, es todo charlable”, aseguraron.