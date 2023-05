Cartas de lectores: sin sordera ni ceguera psíquicas

Estamos en las vísperas de nuevas elecciones en nuestro país: locales ahora y nacionales Después. Pues bien: hace unos años, se hizo una encuesta acerca del conocimiento de nuestra Ley Suprema y el resultado fue que más del 80% de los argentinos dijo conocer poco o nada la Constitución Nacional. Más del 80%, en esa misma encuesta, consideró que se vivía al margen De la ley, porque sus ciudadanos eran desobedientes y transgresores. Y de esos el 75% opinaban que los principales en violar normas y leyes eran los políticos. Pues bien difícil es el camino. Si el pueblo tuviera conciencia más clara de la ignorancia de muchos de sus dirigentes los trataría, obviamente, con mayor indulgencia, ya que: ¿Cómo juzgar entonces a quienes creen saber, cuando en realidad saben poco o nada, o a quienes confunden su interés personal (o de corporación) con el interés general, o a quienes deliberadamente engañan a la gente? Yendo a la cuestión del bolsillo, que es lo que más preocupa hoy al argentino, con seguridad decimos que: en ningún otro tema o dominio la ignorancia envuelve tanto al mundo dirigencial como lo hace el de la economía. Todavía no sabemos: evitar la inflación (y vemos que en países civilizados ya no es un problema), limitar las ganancias, equilibrar el comercio exterior, incentivar la producción adecuadamente, evitar las sucesivas crisis, etcétera. Pues ignoramos, más o menos, todo lo que es necesario para saber conducir de modo racional la actividad y el desarrollo económico de nuestra nación. Dice Loris Zanatta: “nada orienta hoy a promover la autonomía personal, la movilidad social o la iniciativa individual, todo fomenta la dependencia, el oportunismo y el clientelismo”. Y cuan cierto es su pensamiento. Cuando de la mano del actual gobierno solo impera el cortoplacismo, la improvisación, la demagogia, la emisión de moneda en forma desmedida y la inflación que no se sabe controlar y empobreció más y más al argentino, por lo que no se entiende cómo quienes manejan hoy el país quieren perpetuarse. Así como es importante que no cometamos errores respecto de las causas de nuestro progreso; es importante juzguemos claramente las consecuencias lejanas del mal manejo de la economía del país sin cegueras ni utopías. Porque finalmente creo que: no tenían la culpa ni la pandemia, ni la guerra, ni la sequía, ni el dólar; el enemigo estaba en ustedes mismos. Porque si hoy no lo resolvieron, lo resolvieron mal, o no lo supieron resolver, un patriótico paso al costado no estaría mal, y sino: ¡sepa el pueblo votar! Sin sordera ni ceguera psíquicas, porque, como dice el viejo refrán popular: “no hay peor sordo que el que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver”.