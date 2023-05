La Asociación de Magistrados criticó los dichos de Alberto Fernández sobre el fallo que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan

El conflicto se originó por un fallo de la Corte que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la oposición para frenar la postulación de los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur como candidatos en las elecciones del próximo domingo en San Juan y Tucumán, respectivamente, por entender que no estaban habilitados para presentarse. En Tucumán, el debate se centra en la candidatura del ex jefe de Gabinete como vicegobernador después de haber ejercido la gobernación durante dos períodos consecutivos, mientras que en San Juan, la oposición cuestiona a Uñac, quien pretende ser gobernador nuevamente después de haber ocupado ese cargo por dos períodos seguidos tras haber sido antes vicegobernador de la provincia.