Jorge Messi: “no hay nada con ningún club”

Que se va a Arabia Saudita, que en Barcelona están haciendo hasta lo imposible por repatriarlo, que en Manchester City tendría un proyecto ganador y a un DT de su confianza, que el Inter Miami lo espera con los brazos abiertos para romper la MLS...el futuro de Lionel Messi es fuente de toda clase de conjeturas, y dado que su relación con Paris Saint Germain parece estar irreversiblemente rota después del viaje a Arabia sin autorización, los rumores crecen con cada día que su contrato se acerca a su finalización. Así como hasta hace unos días se daba por hecho su regreso a Barcelona, en las últimas horas se aseguraba que el trato con Al Hilal a cambio de 400 millones de euros de sueldo anual estaba cerrado. Sin embargo, el propio Jorge Messi salió a desmentir públicamente todas las versiones en un comunicado emitido en su cuenta de Instagram. “No hay absolutamente nada con ningún club. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada”, dejó en claro el padre y representante de “Leo”, quien ayer se reincorporó a los entrenamientos luego de que PSG levantara su sanción.