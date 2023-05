La elección no podría hacerse, porque los acoples no tendrían fórmula a la cual acoplarse, según Fontán

En ese sentido, consideró lisa y llanamente imposible que se pueda realizar la votación el domingo. No solo por lo señalado renglones arriba, sino, sobre todo, porque no dan los tiempos. "Aun cuando se pueda cortar el voto, si la gente no lo corta y pone la boleta con esa formula, lloverán nulidades e impugnaciones. Seguramente y de manera inmediata, se suspenderán todas las elecciones, aunque para determinadas categorías podrían haberse hecho. Por una cuestión de previsibilidad, de costos, porque las autoridades electorales no están preparadas, porque las boletas no están preparadas para el domingo", puntualizó la especialista.