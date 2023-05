El Subsidio de Salud anunció que cubrirá el 100% de las internaciones sanatoriales

A su vez dijo que “de las 2.200 internaciones por mes estarán cubiertas 2.195”. “Son pocas aquellas que no tendrán cobertura (…) Los prestadores no deben solicitar pagarés. No lo podían hacer antes y tienen menos excusas ahora. El beneficiario que se interna no tiene nada que pagar, sino que es la obra social la responsable”.