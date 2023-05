Cartas de lectores: violencia escolar

“Lules: padres y alumnos eligen la prudencia”. Así titula LA GACETA el 05/05 el artículo sobre el hecho producido en una escuela de Lules, donde un profesor y un alumno son los protagonistas. Es de celebrar que en tiempos tumultuosos, donde las instituciones no funcionan con eficiencia y por ende no dan las respuestas adecuadas, que la comunidad escolar de referencia opte por la prudencia. Las autoridades educativas no estuvieron a la altura cuando alguien expresó, al día siguiente del hecho, palabras más palabras menos, ...”el profesor no volverá a pisar un aula...” dando por hecho que este realizó una transgresión grave. Toda situación que se produzca en un establecimiento educativo merece ser tratada con prudencia, seriedad, ser investigada por personas y/o entes idóneos y dar el beneficio de la duda a ambas partes. Y... cuando se determinan las responsabilidades, poner en marcha los mecanismos para proponer soluciones y dar la posibilidad a todos de aprender, de mejorar para evitar situaciones similares. El aprendizaje para la prevención es la mejor arma que podemos esgrimir para el crecimiento. La única.