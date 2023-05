MasterChef 2023: cuáles fueron los peores platos del domingo y quién fue el sexto eliminado

“Quien debe abandonar las cocinas de Masterchef es....Delfina”, anunció Germán. Después de que los chefs elogiaran su participación en el ciclo, la eliminada señaló con los ojos llenos de lágrimas: “Desde chica me di cuenta de que esto me gustaba y no siento otra pasión. Voy a seguir estudiando para algún día poder ser colega de ustedes”.