Denuncian que se malversaron recursos de la Municipalidad

En el texto, los ediles opositores a la gestión municipal acusan al líder del Partido por la Justicia Social de tener “la ciudad hecha un desastre” y de no atender los problemas que les atañen a los vecinos de San Miguel de Tucumán. “Las calles están destruidas, los semáforos no funcionan, el tránsito es un caos y los barrios están oscuros y sucios porque no funciona el sistema de recolección. El transporte público, las 14 líneas de la Capital, no funcionan como deberían. Todo esto tiene una explicación: Alfaro está pensando en la campaña electoral y está utilizando los recursos de los vecinos para contratar gente del interior de Tucumán”, denunciaron.