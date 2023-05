Yunior García: “La única diferencia entre tú, Silvio, y yo, es que a ti el Unicornio se te perdió y para mí nunca

Sintió entonces que no le bastaba con el teatro y la literatura y se propuso tomar un protagonismo inusual con el inicio de un activismo por el que terminaría siendo encarcelado. “Mi primer interrogatorio fue comiendo mariscos, en una mesa con copa de cristal, con comida que en Cuba no existe y una lata de refrescos de cola que a mi hijo no le podía comprar. Estaba lleno de cámaras probablemente con la intención de que si, en un futuro me torturaban y yo denunciaba ellos dirían: mira la tortura que hacemos… comiendo mariscos. Y funciona porque hay una población que va a decir: sí, es verdad”.