Canelada y Elías de Pérez solicitaron que la SAT sea intervenida

"La SAT no es cualquier empresa, es una SAPEM. Es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria que le pertenece al gobierno de Tucumán. Cuando hablamos de la SAT, hablamos de Osvaldo Jaldo y de Juan Manzur. Y esta empresa lo que le ha dado a los tucumanos durante estos años han sido ríos de líquidos cloacales, falta de agua, agua de mala calidad, cloacas explotadas en la casa. Por eso lo que estamos planteando es la intervención. Es indispensable ordenarla a la SAT que evidentemente se ha transformado en un descontrol que lo único que hace es facturar, es una suerte de caja negra que no da respuesta. La SAT ha fracasado, no podemos vivir más de esta manera", explicó Canelada en las puertas de la empresa, mientras vecinos mostraban fotos de decenas de desbordes cloacales.